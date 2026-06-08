“الجوازات” تواصل جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الدولية

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن وتسهيل سفرهم عبر منافذ المملكة الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية)، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك حج هذا العام 1447هـ.

وأكدت الجوازات تسخير كافة إمكاناتها البشرية والتقنية، مدعومةً بالأنظمة الأمنية الحديثة، لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام.