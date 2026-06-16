الجوازات تودع حجاج بيت الله الحرام وتستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة

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ودّعَتْ المديرية العامة للجوازات -بالأمس- حجاج بيت الله الحرام، واليوم تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1448هـ من جميع منافذ المملكة الدولية، لتبدأ قصة ومرحلة ممتدة من العناية السعودية بقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمرة والزيارة، وتسهيل إجراءاتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم.
وأكدت “الجوازات” أن صالات الجوازات في جميع المنافذ (الجوية، والبرية، والبحرية) مجهزة بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة والبوابات الإلكترونية، التي تختصر الوقت والجهد لضيوف الرحمن، ليؤدوا نسكهم بطمأنينة.
وأهابت بضيوف الرحمن الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة عند القدوم لأداء العمرة والزيارة حتى المغادرة.