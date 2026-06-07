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الجوازات: منظومة متكاملة وتقنيات حديثة لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الدولية

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٩ مساءً
الجوازات: منظومة متكاملة وتقنيات حديثة لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الدولية
المواطن - واس

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أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن الجوازات تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة.

وأوضح الرائد العتيبي أنه تم تعزيز أعمال الجوازات بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في مختلف المنافذ الدولية، وفق خطط تشغيلية تسهم في تسهيل إنهاء إجراءات المغادرة، وتحقيق انسيابية الحركة، وتقليص زمن الانتظار، بأعلى معايير الدقة والكفاءة والأمان.

وأفاد أن الجوازات سخّرت منظومة متقدمة من الحلول التقنية الحديثة، من أبرزها البوابات الإلكترونية التي تتيح إنهاء إجراءات السفر آليًا بسرعة وسهولة، لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن أثناء مغادرتهم المملكة، ووظفت أجهزة الترجمة الفورية التي تعمل إلكترونيًا بـ138 لغة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات، بما يساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية.

وأشار المتحدث الرسمي للجوازات إلى استخدام أجهزة “الكاونتر المتنقل” المزودة بالحلول الرقمية المبتكرة، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنافذ الدولية، وإنهاء إجراءات المستفيدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على نحو سلس وسريع دون انتظار.

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