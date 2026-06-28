أنباء عن تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا الجوازات: 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى شرط صلاحية السفر قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة الأمن السيبراني والرياضة وكفاءة الطاقة أبرز المشروعات الجديدة على منصة استطلاع 75.3% من سكان السعودية زاروا الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال 2025 المدني: يجب توافر وسائل السلامة في المنازل أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الأول لعام 2026م ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية
أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية التحقق من صلاحية جواز السفر قبل مغادرة المملكة، لتجنب أي معوقات قد تؤثر على إجراءات السفر.
وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن المسافر يجب أن يتأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر إلى الدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.