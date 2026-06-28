الجوازات: 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى شرط صلاحية السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية التحقق من صلاحية جواز السفر قبل مغادرة المملكة، لتجنب أي معوقات قد تؤثر على إجراءات السفر.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن المسافر يجب أن يتأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر إلى الدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.