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الجيش الأمريكي: إيران هاجمت مطار الكويت الدولي بشكل متعمد

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
الجيش الأمريكي: إيران هاجمت مطار الكويت الدولي بشكل متعمد
المواطن- فريق التحرير

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قال الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الادعاءات الإيرانية أن صاروخاً أميركياً اعتراضياً قد ألحق أضراراً بمطار الكويت الدولي كاذبة. وأضاف أن إيران ضربت المطار المدني بطائرات مسيرة في “هجوم متعمد ومحسوب وغير مبرر”.

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء قد نقلت عن الحرس الثوري قوله إنه لم يهاجم مطار الكويت، مضيفاً أن الأضرار بمبنى الركاب بالمطار ناتجة عن “خطأ في أنظمة باتريوت الأميركية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية”.

وقد قُتل شخص وجرح 63 آخرون جراء هجمات إيرانية على الكويت ألحقت أضراراً بمطارها الدولي. كما تصدّت الدفاعات الجوية الأميركية والبحرينية لهجمات مماثلة على البحرين.

وكان الحرس الثوري قد أكد في وقت سابق من يوم الأربعاء، مهاجمة الكويت والبحرين، مشيراً إلى أنه استهدف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي قال إنها تضم جنوداً أميركيين في الكويت، ومقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، رداً على هجوم أميركي على سفينة في مضيق هرمز وعلى جزيرة قشم.

وقال الجيش الكويتي في بيان إنه تعامل مع 30 صاروخاً وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت أراضيه، مضيفاً: “نتج عن هذا العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي الذي توقف لفترة وجيزة، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية”.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصاً بجروح على الأقل في الهجوم على المطار، بينهم مسافرون وعاملون، مشيرة إلى وجود إصابات بالغة.

ونددت وزارة الخارجية الكويتية بـ”الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”، مشيرةً أيضاً إلى أضرار في “بعثات دبلوماسية”.

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