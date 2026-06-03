الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران

أعلن الجيش الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران.

وأكد الجيش الأمريكي، أنه تم تعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار على إيران، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أنها أجبرت 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء الحصار على إيران.