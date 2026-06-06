الجيش الأمريكي: هاجمنا مواقع في إيران ردًا على إطلاقها مسيرات

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أعلن الجيش الأمريكي، مساء اليوم السبت، شن هجوم على مواقع رادارات ساحلية إيرانية، اليوم، بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز في أحدث تصعيد يعقد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين البلدين.
وبحسب وكالة “رويترز”، قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي يعتقد أن الطائرات المسيرة الإيرانية الأربع كانت تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية على إكس إن الولايات المتحدة قصفت بعد ذلك مواقع المراقبة الإيرانية في جوروك وجزيرة قشم، وكلاهما على مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، إن الإجراء الأمريكي يخرق وقف إطلاق النار المعلن في الثامن من أبريل، مضيفة أن تكرار مثل هذه الانتهاكات يظهر أن واشنطن لا تنوي تخفيف التوتر. كما حذرت من أن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية عواقب “أفعالها غير القانونية” وأي تصعيد إضافي.