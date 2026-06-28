الجيش الأميركي يشن غارات على أهداف قرب مضيق هرمز

أعلن الجيش الأميركي، ليلة السبت إلى الأحد، عن تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم، بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام آباد، فيما أفاد وسائل إعلام إيرانية بإصابة برج اتصالات في سيريك وبوقوع انفجارات في قشم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران السبت، مستهدفة مواقع مختلفة، من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية.

وقالت القيادة في بيان “شنت قوات القيادة المركزية ضربات اليوم في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية”.

وأضاف البيان “بعد الضربات الأميركية التي شنت أمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لفلي، أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به عندما شنت قواتها هجوما بطائرات مسيرة استهدف ناقلة النفط كيكو صباح اليوم”.

وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن طهران شنت هجمات على مواقع أميركية في الخليج رداً على الضربات الأميركية على البلاد، بعد أن اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة إحدى سفن الشحن التابعة لها في مضيق هرمز، كما تعرضت ناقلة جديدة للاستهداف لدى مرورها بمضيق هرمز.

وأثار تبادل إطلاق النار تساؤلات حول الجهود المبذولة لإبقاء الممر المائي الحيوي مفتوحاً، بينما تتفاوض واشنطن وطهران على تسوية نهائية للحرب التي بدأت في 28 فبراير، بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران.