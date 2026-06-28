Icon

17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon صفارات الإنذار تدوي ثانية في البحرين والدفاع تؤكد تدمير اعتداءات إيرانية Icon الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية Icon ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً Icon الجيش الأميركي يشن غارات على أهداف قرب مضيق هرمز Icon الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز Icon القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر Icon لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة Icon اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجيش الأميركي يشن غارات على أهداف قرب مضيق هرمز

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
الجيش الأميركي يشن غارات على أهداف قرب مضيق هرمز
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الأميركي، ليلة السبت إلى الأحد، عن تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم، بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام آباد، فيما أفاد وسائل إعلام إيرانية بإصابة برج اتصالات في سيريك وبوقوع انفجارات في قشم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران السبت، مستهدفة مواقع مختلفة، من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية.

وقالت القيادة في بيان “شنت قوات القيادة المركزية ضربات اليوم في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية”.

وأضاف البيان “بعد الضربات الأميركية التي شنت أمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لفلي، أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به عندما شنت قواتها هجوما بطائرات مسيرة استهدف ناقلة النفط كيكو صباح اليوم”.

وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن طهران شنت هجمات على مواقع أميركية في الخليج رداً على الضربات الأميركية على البلاد، بعد أن اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة إحدى سفن الشحن التابعة لها في مضيق هرمز، كما تعرضت ناقلة جديدة للاستهداف لدى مرورها بمضيق هرمز.

وأثار تبادل إطلاق النار تساؤلات حول الجهود المبذولة لإبقاء الممر المائي الحيوي مفتوحاً، بينما تتفاوض واشنطن وطهران على تسوية نهائية للحرب التي بدأت في 28 فبراير، بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً
العالم

مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز لا يزال...

العالم
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ماركو روبيو
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي...

السعودية
نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران
العالم

نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا...

العالم
ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً
العالم

ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً...

العالم
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
العالم

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا...

العالم
سلطنة عُمان تتيح ممر عبور مؤقتًا للسفن في مضيق هرمز
العالم

سلطنة عُمان تتيح ممر عبور مؤقتًا للسفن...

العالم
إصابة سفينة في مضيق هرمز بـ مقذوف مجهول
العالم

إصابة سفينة في مضيق هرمز بـ مقذوف...

العالم
تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم
العالم

تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ...

العالم