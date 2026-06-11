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الجيش السوداني: عازمون على تحرير دارفور وكردفان بالكامل

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٩ مساءً
الجيش السوداني: عازمون على تحرير دارفور وكردفان بالكامل
المواطن- فريق التحرير

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أكد المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، عزم الجيش على تحرير ولايتي كردفان ودارفور، واستعادة الفرق العسكرية التي لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشددًا على استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها.

وقال إسماعيل في تصريح له اليوم: “إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تتمتع بدرجة عالية من التماسك، وتمضي في أداء مهامها الوطنية دون الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف التأثير على معنوياتها أو إضعاف موقفها”.

وحذّر من محاولات إشعال الفتن ونشر الشائعات وخطاب الكراهية، معتبرًا أنها تأتي في إطار أجندات خارجية تهدف إلى عرقلة جهود الدولة في حسم التمرد.

وأكد أن القوات المسلحة مؤسسة قومية تعمل وفق عقيدة قتالية راسخة، ولن تتأثر بما وصفه بـ “المحاولات اليائسة” لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في بث الأراجيف، أو التأثير على التماسك الوطني والاصطفاف الشعبي الداعم للجيش.​

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