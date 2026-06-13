​الجيش السوداني يتصدى لهجوم على بلدةٍ مهمةٍ بالنيل الأزرق

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تصدى الجيش السوداني، للمرة الرابعة خلال أقل من شهر، لهجوم شنّته ميليشيا “قوات الدعم السريع” والحركة الشعبية، استهدف بلدة “أموري” الإستراتيجية بالقرب من قيسان في إقليم النيل الأزرق.
وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في إقليم النيل الأزرق، في بيان اليوم:” إن قوات اللواء (13) مشاة بكوري بالقطاع الشرقي نجحت في التصدي للهجوم الذي شنته الميليشيا، وإجبارهم على التراجع تحت وقع الضربات المركزة”، مضيفًا أن الجيش السوداني تمكن من الاستيلاء على عدد من المركبات العسكرية، والأسلحة، والذخائر التي تركتها الميليشيا المهاجمة أثناء فرارها.