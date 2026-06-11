الجيش الكويتي: تعاملنا مع 24 مسيرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ48 ساعة الماضية، مع عدد 24 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الكويتي، مساء الخميس، أكد المتحدث التعامل مع المسيرات وفق الإجراءات المتبعة، قائلًا إن العدوان الإيراني نتج عنه الآثم أضرار مادية محدودة، دون وقوع إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية «استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار من الجاهزية والاستعداد، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين».

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على البلاد، والتي كان آخرها اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن «تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلًا عن أنه يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة».

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.