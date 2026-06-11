Icon

القبض على مواطن في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود Icon المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 Icon افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 Icon جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي Icon ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا Icon المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير Icon ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران Icon وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين Icon ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجيش الكويتي: تعاملنا مع 24 مسيرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٣ مساءً
الجيش الكويتي: تعاملنا مع 24 مسيرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ48 ساعة الماضية، مع عدد 24 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الكويتي، مساء الخميس، أكد المتحدث التعامل مع المسيرات وفق الإجراءات المتبعة، قائلًا إن العدوان الإيراني نتج عنه الآثم أضرار مادية محدودة، دون وقوع إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية «استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار من الجاهزية والاستعداد، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين».

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على البلاد، والتي كان آخرها اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن «تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلًا عن أنه يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة».

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجيش الكويتي: تعاملنا مع 7 صواريخ باليستية إيرانية أسفرت عن أضرار مادية
العالم

الجيش الكويتي: تعاملنا مع 7 صواريخ باليستية...

العالم