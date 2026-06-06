الجيش الكويتي: تعاملنا مع 7 صواريخ باليستية إيرانية أسفرت عن أضرار مادية

أكدت القوات المسلحة الكويتية، إنها رصدت وتعاملت، فجر اليوم، مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، تم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان ، في بيان عبر الصفحة الرسمية للجيش الكويتي على منصة “إكس”، إنه “نتج عن العدوان الإيراني الآثم أضرار مادية دون إصابات بشرية”.

وشددت القوات المسلحة الكويتية على استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.