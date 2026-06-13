الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية

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أفاد الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، بإصابة عسكري بجروح خطيرة نتيجة استهدافه بمسيرة إسرائيلية.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت عسكريًّا في الجيش أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة – النبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجددًا على طريق كفررمان – النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة».
والأربعاء، أعلن الجيش اللبناني، استشهاد أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد قبل نحو 3 أشهر؛ ما يرفع حصيلة شهداء المؤسسة العسكرية إلى 30 منذ مارس الماضي.
ويتصاعد يوميًا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وبعضها الآخر منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عامًا، وتحديدًا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.