الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز

أصدرت محكمة جنح مستأنف قسم المعادى شمالي مصر، اليوم السبت، حكما يقضي بتأييد حبس مصري عامين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة لمدة عام، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز وممارسة الفجور والإهمال.

وكشفت التحقيقات أن فتاة من أسرة متوسطة الحال تزوجت من شاب، دون أن تدري أنه حامل لفيروس “إتش آي في” المسبب لمرض الإيدز، بسبب ممارساته الشاذة، وبعد أن أنجبت طفلها بعدة أشهر شعرت بأعراض غربية واكتشف الأطباء أنها مصابة بالإيدز.

التقرير الطبي أثار مفاجأة بعدما أكد بشكل قاطع أن الزوج هو المصدر الرئيسي والوحيد الذي نقل العدوى والمرض لزوجته نتيجة سلوكه المنحرف.

من جهتها، وجهت النيابة إلى الزوج تهمة “الشروع في القتل” لكن تم تعديل التهمة إلى “ممارسة الفجور” و”الإصابة الخطأ”.

قدمت النيابة العامة الزوج للمحاكمة الجنائية مستندة إلى أنه تسبب بخطئه ورعونته وعدم احترازه في إيذاء زوجته والتسبب في إصابتها نتيجة إهماله.

وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى والحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة عن التهمة الثانية.