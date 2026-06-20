الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز

أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية، بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني حددت مسارًا من جنوب جزيرة لارك لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن بحرية الحرس الثوري قولها، إن السفن التي تنوي العبور من مضيق هرمز عليها التنسيق مع البحرية بهذا الشأن.

وأضافت: «إذا لم تلتزم السفن بالمسار البحري جنوب لارك، فإن مسئولية أي حادث تقع عليها».

والجمعة، طالبت الهيئة البحرية الإيرانية المسئولة عن مضيق هرمز، كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل، وذلك رغم معاودة فتحه بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

ووسط الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الساحة الدولية خلال الساعات الماضية، بغية الدفع نحو عقد المحادثات الفنية بين إيران وأمريكا في سويسرا إثر تأجيلها أمس، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين.

وقال ترامب إن بلاده وطهران ستتمكنان من تسوية جميع القضايا في غضون 60 يومًا من المفاوضات، وأنه لن تكون هناك حاجة لاستئناف العمليات القتالية، في إشارة إلى المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ليل الأربعاء الماضي.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم الأربعاء الماضي، نصت على الوقف الفوري للعمليات القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، دون مشاركة الجانب الإسرائيلي في المفاوضات الخاصة بالمذكرة.

كما نصت على إجراء محادثات فنية لمدة 60 يومًا من أجل حل الملف النووي الإيراني، والتي كان من المفترض أن تنطلق أمس، إلا أنها أرجئت بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان.