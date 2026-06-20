Icon

الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز Icon “الوهيبي” يحصل على درجة الماجستير في التمريض في صحة المجتمع Icon زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر Icon ترامب يجدد هجومه على ميلوني: شعبيتها متدنية في إيطاليا Icon الأمواج تجرف جثث 15 مهاجرا إلى سواحل شرق ليبيا Icon جمع القطع التراثية بنجران.. هواية تحفظ الذاكرة وتُعزِّز الهوية Icon العراق يستأنف إنتاح النفط الخام في 5 حقول كبرى بمحافظة البصرة Icon رئيس مكتب زيلينسكي يرفض جائزة الدولة البولندية Icon السعودية تدعم الاقتصاد اللبناني.. استئناف الصادرات وتعزيز الثقة بمرفأ بيروت Icon ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٥ مساءً
الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية، بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني حددت مسارًا من جنوب جزيرة لارك لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن بحرية الحرس الثوري قولها، إن السفن التي تنوي العبور من مضيق هرمز عليها التنسيق مع البحرية بهذا الشأن.

وأضافت: «إذا لم تلتزم السفن بالمسار البحري جنوب لارك، فإن مسئولية أي حادث تقع عليها».

والجمعة، طالبت الهيئة البحرية الإيرانية المسئولة عن مضيق هرمز، كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل، وذلك رغم معاودة فتحه بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

ووسط الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الساحة الدولية خلال الساعات الماضية، بغية الدفع نحو عقد المحادثات الفنية بين إيران وأمريكا في سويسرا إثر تأجيلها أمس، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين.

وقال ترامب إن بلاده وطهران ستتمكنان من تسوية جميع القضايا في غضون 60 يومًا من المفاوضات، وأنه لن تكون هناك حاجة لاستئناف العمليات القتالية، في إشارة إلى المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ليل الأربعاء الماضي.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم الأربعاء الماضي، نصت على الوقف الفوري للعمليات القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، دون مشاركة الجانب الإسرائيلي في المفاوضات الخاصة بالمذكرة.

كما نصت على إجراء محادثات فنية لمدة 60 يومًا من أجل حل الملف النووي الإيراني، والتي كان من المفترض أن تنطلق أمس، إلا أنها أرجئت بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني
العالم

أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد...

العالم
الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز
العالم

الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق...

العالم
المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا وبلا رسوم
العالم

المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا...

العالم
الأردن يطالب باستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز
العالم

الأردن يطالب باستعادة أمن وحرية الملاحة في...

العالم
ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور
العالم

ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز...

العالم