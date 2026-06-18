الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز

بدأت بعض سفن الشحن تعبر مضيق هرمز وإن بنسبة ضئيلة، بعد ساعات على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأميركا، بينما أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط، جوسلين وولار، أن لندن مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إزالة الألغام من الممر الاستراتيجي.

وقالت المتحدثة في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الخميس، إن الحكومة البريطانية تدرس حاليا مع الشركاء إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز، كما أضافت أن بلادها جاهزة للمساعدة في إزالة الألغام من هرمز.

تأمين مضيق هرمز

إلى ذلك أكدت أن بريطانيا تريد رؤية مضيق هرمز مفتوحا بلا رسوم أو قيود وفي أسرع وقت. وقالت: “حرية الملاحة في مضيق هرمز مبدأ أساسي بالنسبة لنا”.

كذلك أوضحت أن هدف لندن طمأنة قطاع الشحن للعودة إلى المضيق المائي الحيوي.

أما في ما يتعلق بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية فشدد على وجوب “وضع آلية تحقق متينة لتنفيذها”. وأردفت أن بلادها “على استعداد لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم”.

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق اليوم إرسال كاسحة ألغام وسفينة إنزال إلى هرمز، استعداداً “لمهمة محتملة” من أجل إزالة الألغام الإيرانية.

يشار إلى أن الاتفاق الأولي الذي وقعه أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن بعد، كان نص على 14 بنداً بينها تأمين الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم لمدة 60 يوماً، على أن يصار بعدها إلى بحث مشترك بين إيران ودول المنطقة حول آلية إدارة الممر الذي كان يمر عبره قبل الحرب التي تفجرت في 28 فبراير خمس شحنات النفط والغاز عالمياً.

في المقابل، تعمد الولايات المتحدة إلى رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وتسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً من التوقيع.