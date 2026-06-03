رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر معرض عمارة الحرمين يُوثِّق دور قاعدة العسكري في تنظيم حركة الطواف حول الكعبة نصائح طبية للحجاج لتجنب آلام وتشقق القدمين بعد موسم الحج البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة وتؤكد جاهزية دفاعاتها المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم لقطات توثق الطلعات الجوية لطيران الأمن في سماء المدينة المنورة بموسم ما بعد الحج
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم.
وقالت خارجية الكويت إن الاستهداف تسبب بأضرار بمنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية.
وتابعت: العدوان الإيراني يزيد التصعيد ويرفع التوتر في المنطقة، وتكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجًا عدوانيًا منظمًا، ونحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الإيرانية المتكررة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب استهداف مبنى الركاب “T1” بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.
وأوضحت الهيئة أن الحادث أسفر عن أضرار كبيرة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو أعداد المصابين.
وأكدت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين، شملت تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بشكل مؤقت، وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات بديلة لحين استقرار الأوضاع.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانياً، فيما تستمر أعمال التقييم والمعالجة للأضرار، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الحركة الجوية فور توفرها.