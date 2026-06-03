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الاستهداف تسبب بأضرار بمنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية

الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم.

وقالت خارجية الكويت إن الاستهداف تسبب بأضرار بمنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية.

وتابعت: العدوان الإيراني يزيد التصعيد ويرفع التوتر في المنطقة، وتكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجًا عدوانيًا منظمًا، ونحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الإيرانية المتكررة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب استهداف مبنى الركاب “T1” بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.

وأوضحت الهيئة أن الحادث أسفر عن أضرار كبيرة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو أعداد المصابين.

وأكدت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين، شملت تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بشكل مؤقت، وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات بديلة لحين استقرار الأوضاع.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانياً، فيما تستمر أعمال التقييم والمعالجة للأضرار، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الحركة الجوية فور توفرها.

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