الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها السنوية للتبرع بالدم ضبط 10 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض إنتاج أكثر من 120 ألف طن من البطيخ يعزز مكانة الجوف الزراعية ليلة تبديل كسوة الكعبة المشرفة.. استعداداتٌ متقنة تُمهّد لارتداء ثوبها الجديد مع إشراقة العام الهجري اليوم.. نهار استثنائي في الرياض لائحة تنظيمية جديدة للمراكز الرياضية.. اشتراط موافقة صريحة من ولي الامر كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لموافقتها على بيع صواريخ إلى سول اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران بحضور فانس وقاليباف نائب أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني #يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول
تواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملتها السنوية للتبرع بالدم، تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق (14) يونيو من كل عام، وذلك في عدد من المواقع بمختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية والإسهام في دعم بنوك الدم وتلبية احتياجاتها من وحدات الدم ومشتقاته.
ويستفيد من الحملة منسوبو وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، والقطاعين العام والخاص، عبر مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام، والعيادات الشاملة التخصصية في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح، وتعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي، والإسهام في توفير احتياجات المرضى والمصابين من وحدات الدم، ودعم بنوك الدم بما يحقق جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الطبية المختلفة.