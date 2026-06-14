الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها السنوية للتبرع بالدم

تواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملتها السنوية للتبرع بالدم، تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق (14) يونيو من كل عام، وذلك في عدد من المواقع بمختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية والإسهام في دعم بنوك الدم وتلبية احتياجاتها من وحدات الدم ومشتقاته.

ويستفيد من الحملة منسوبو وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، والقطاعين العام والخاص، عبر مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام، والعيادات الشاملة التخصصية في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح، وتعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي، والإسهام في توفير احتياجات المرضى والمصابين من وحدات الدم، ودعم بنوك الدم بما يحقق جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الطبية المختلفة.