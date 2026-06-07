الخطوط السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات

حققت الخطوط السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بتصدرها شركات الطيران العالمية في انضباط مواعيد رحلات المغادرة والوصول خلال شهر مايو 2026، وفق التقرير الصادر عن موقع Cirium المتخصص عالميًا في رصد وتحليل أداء وعمليات شركات الطيران والمطارات.

وسجلت “السعودية” نسبة متميزة بلغت 92.30% في انضباط مواعيد رحلات المغادرة إلى جانب تحقيق نسبة 90.12% في انضباط مواعيد رحلات الوصول، وذلك من واقع تشغيل أكثر من 13.6 ألف رحلة عبر شبكة وجهاتها التي تربط أكثر من 100 وجهة في أربع قارات حول العالم.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية استثنائية كونه تحقق خلال إحدى أكثر الفترات التشغيلية كثافة، بالتزامن مع تنفيذ مرحلة القدوم لموسم حج 1447هـ، واستقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم وكذلك إجازة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار تشغيل الرحلات المجدولة وفق أعلى معايير الكفاءة.

ويعكس هذا التميز كفاءة أداء منسوبي “السعودية” الذين يمثلون الركيزة الأساسية في التخطيط والتنفيذ للخطط التشغيلية، كما يؤكد نجاح توظيف الأنظمة الرقمية المتقدمة والحلول المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية واتخاذ القرار بشكل استباقي.

كما أسهم التكامل بين مختلف قطاعات “السعودية” والتناغم الفاعل مع شركائها في منظومة الطيران في تحقيق هذا الإنجاز، بما يدعم مستهدفات برنامج الطيران الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًّا للنقل الجوي والربط بين القارات.

ويُعد انضباط مواعيد الرحلات أحد أهم مؤشرات جودة الخدمة وتجربة السفر؛ لارتباطه المباشر بقيمة الوقت لدى الضيوف، حيث رسّخت “السعودية” مفهوم الانضباط باعتباره ثقافة مؤسسية متجذرة في مختلف أعمالها وعملياتها، الأمر الذي انعكس على استدامة الأداء المتميز وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأخيرة.