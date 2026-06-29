الداخلية الباكستانية توجه باعتقال الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات سارية

أصدرت وزارة الداخلية الباكستانية، أمس الأحد، توجيها يقضي بالاعتقال الفوري لأي مواطن أفغاني “يضبط مقيما في باكستان بدون تأشيرة سارية”، وذلك اعتبارا من 10 يوليو.

وفي إشعار موجه إلى رؤساء وزارات جميع الأقاليم الباكستانية، وكذلك إلى رئيسي وزراء منطقتي بلتستان وآزاد جامو وكشمير، وإلى قائد شرطة إقليم العاصمة إسلام أباد، قالت الوزارة إن هذا التوجيه يستند إلى القرارات التي اتخذت خلال اجتماع مراجعة جرى في الأول من يونيو بشأن خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين إلى أوطانهم، وفقا لما ذكرته صحيفة “دون” الباكستانية.

وأضافت الوزارة أنه خلال الاجتماع “طلب من جميع الحكومات الإقليمية وحكومات المناطق الخاصة وإدارة إقليم العاصمة إسلام آباد تسريع خطة ترحيل المواطنين الأفغان وإعادتهم إلى وطنهم، بما في ذلك من تجاوزوا مدة التأشيرة، مع ضمان التنفيذ الصارم للخطة.”

وجاء في الإشعار أنه “اعتبارا من 10 يوليو 2026، سيتم اعتقال أي مواطن أفغاني يُضبط مقيما في باكستان دون تأشيرة سارية فورا.”