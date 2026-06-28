الداخلية البحرينية: تضرر مبنى سكني في المحرق جراء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق جراء الاعتداء الإيراني الأحد، دون خسائر في الأرواح.

وقالت إن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع.

وللمرة الثانية على التوالي خلال ساعات، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار.

كما دعت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين إلى “الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”.

فيما أكدت وزارة الدفاع البحرينية لاحقاً أنها “دمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة”. وشددت على أن “إيران تواصل اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين”.

وكانت البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم أيضاً أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت “اعتداءات جوية إيرانية” عقب يوم واحد من تكرار استهداف المنامة.