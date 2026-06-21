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الداخلية القطرية: انفجار داخل مصنع في رأس لفان دون إصابات

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠١ مساءً
الداخلية القطرية: انفجار داخل مصنع في رأس لفان دون إصابات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية في دولة قطر وقوع انفجار داخلي داخل أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، مشيرةً إلى أن الحادث نتج عن خلل تقني داخل الموقع.

وأوضحت الوزارة أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث فور وقوعه، وتمكنت من السيطرة على الوضع في وقت قياسي، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الانفجار.

كما بيّنت أنه لم يتم رصد أي تسريبات أو مؤشرات قد تشكل خطراً على سلامة السكان في المنطقة أو العاملين في المنشآت المجاورة.

ولم تكشف الوزارة حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المصنع أو حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحادث، على أن يتم الإعلان عن المستجدات لاحقاً عند توفرها.

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