منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير مذكرة تفاهم بين “استدامة” و “الري” لتطوير نظم الري ودعم التنمية الزراعية المستدامة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سيشل بذكرى الاستقلال كلوب: لن أقضي إجازتي في مصر.. والسبب محمد صلاح الخارجية الإيرانية: لا اجتماعات فنية مع الجانب الأمريكي خلال هذا الأسبوع أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة الداخلية: غرامة مليون ريال لكل من ينقل أو يؤوي أو يسهل دخول المخالفين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك فلكية جدة: قمر المانجو يضيء سماء المملكة مع اكتمال بدر محرم الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م
شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.