Icon

منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير Icon مذكرة تفاهم بين “استدامة” و “الري” لتطوير نظم الري ودعم التنمية الزراعية المستدامة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سيشل بذكرى الاستقلال Icon كلوب: لن أقضي إجازتي في مصر.. والسبب محمد صلاح Icon الخارجية الإيرانية: لا اجتماعات فنية مع الجانب الأمريكي خلال هذا الأسبوع Icon أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة Icon الداخلية: غرامة مليون ريال لكل من ينقل أو يؤوي أو يسهل دخول المخالفين Icon عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك Icon فلكية جدة: قمر المانجو يضيء سماء المملكة مع اكتمال بدر محرم Icon الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة

الداخلية: غرامة مليون ريال لكل من ينقل أو يؤوي أو يسهل دخول المخالفين

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٣ مساءً
الداخلية: غرامة مليون ريال لكل من ينقل أو يؤوي أو يسهل دخول المخالفين
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
أخبار رئيسية

خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22...

أخبار رئيسية