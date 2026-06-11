الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وأكّدت في بيان لها ضرورة التزامها بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.