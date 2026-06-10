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الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠١ صباحاً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية
المواطن - واس

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي, اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وأهابت رئاسة الأركان -بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

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