الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي, اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.
وأهابت رئاسة الأركان -بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.