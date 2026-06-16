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الدفاعات الروسية تعترض 25 مسيرة قرب موسكو.. وحريق بمستودع نفطي في كراسنودار

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
الدفاعات الروسية تعترض 25 مسيرة قرب موسكو.. وحريق بمستودع نفطي في كراسنودار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض 25 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وفق ما ذكره عمدة المدينة سيرغي سوبيانين.

وقال سوبيانين في منشور عبر قناته على منصة “ماكس” الروسية إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط الحطام للتعامل مع آثار الهجوم.

وفي تطور متزامن، أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 7 طائرات مسيرة فوق أربع مناطق داخل المقاطعة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في المنشآت الحيوية.

وفي جنوب روسيا، أفادت السلطات في مقاطعة كراسنودار بأن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق داخل مستودع للنفط في منطقة بولتافسكايا، موضحة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت السلطات أنها أغلقت طريقاً محلياً يربط المنطقة المتضررة بطريق إقليمي يؤدي إلى جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بمقاطعة كراسنودار، وذلك ضمن إجراءات السلامة بعد الحادث.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان أوكرانيا، أمس الاثنين، استهداف جسرين يربطان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون بشبه جزيرة القرم، وسط تصاعد الهجمات على خطوط الإمداد في المنطقة، ما أدى إلى تفاقم أزمة الوقود التي تواجهها شبه الجزيرة خلال الفترة الأخيرة.

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