القبض على مقيم لممارسته التسول في المدينة المنورة الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية تشكيلة السعودية أمام إسبانيا.. العويس والبريكان يقودان الأخضر أمانة العاصمة المقدسة: سريان شهادة الإشغال شرط إلزامي لرخص الإيواء السياحي ستارمر يفكر في مستقبله وسط تقارير عن احتمال استقالته ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توفر أجهزة كاشف الدخان في المباني السكنية والتجارية، لتعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأوضحت أن كاشف الدخان يسهم في اكتشاف الحريق مبكرًا من خلال إطلاق تنبيهات صوتية مرتفعة تُوقظ النائم، وتحذر من وجود دخان، وتُسهل تحديد موقعه، لتعزيز سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.