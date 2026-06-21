الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توفر أجهزة كاشف الدخان في المباني السكنية والتجارية، لتعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن كاشف الدخان يسهم في اكتشاف الحريق مبكرًا من خلال إطلاق تنبيهات صوتية مرتفعة تُوقظ النائم، وتحذر من وجود دخان، وتُسهل تحديد موقعه، لتعزيز سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.