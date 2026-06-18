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الدفاع المدني يحتفل بتخريج 40 مجندة في مجالات السلامة والوقاية من الحريق

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٦ مساءً
الدفاع المدني يحتفل بتخريج 40 مجندة في مجالات السلامة والوقاية من الحريق
المواطن - فريق التحرير

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‏‎احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، بتخريج (40) مجندة من الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني والسلامة والحماية من الحريق، وذلك بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.

‏‎وتلقت المجندات التدريبات والمعارف والمهارات الأساسية لأعمال القطاع التي تعزز قدراتهن العلمية والعملية في مجالات السلامة والوقاية من المخاطر، دعمًا لمنظومة الحماية والسلامة ورفع مستوى الجاهزية.

 

 

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