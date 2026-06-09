الدفاع المدني يخمد حريقًا في مطعم بالأحساء

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باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق محدود في مطعم بحي الفتح، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة “إكس”، إن الدفاع المدني في الأحساء أخمد حريقًا محدودًا في مطعم بحي الفتح، مشيرة إلى عدم وجود إصابات.