الدفاع المدني يسيطر على حريق في شقة سكنية بحي العزيزية 

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي العزيزية في مكة المكرمة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة باشرت موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية.