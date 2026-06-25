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الدولار يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الدولار يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام
المواطن - واس

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شهد الدولار ارتفاعًا قويًا، اليوم، ويتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ ما يقرب من عام، إذ يراهن المتعاملون على أن قوة الاقتصاد الأمريكي ستدعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في انتظار صدور بيانات تضخم رئيسة.
واخترق الدولار ‌مستوى 1.14 مقابل اليورو هذا الأسبوع، ووصل إلى أقوى مستوى له في 13 شهرًا عند 1.1325 دولار، قبل أن يستقر في التعاملات الآسيوية عند ‌حوالي ‌1.1353 دولار.
وعند 161.73 ينًا يقترب الدولار بفارق ضئيل من أعلى مستوى له في ما يزيد قليلًا على أربعة عقود مقابل العملة اليابانية المتعثرة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، أعلى مستوى له في 13 شهرًا عند 101.8، وبدأ جلسة التداول الآسيوية عند نحو 101.6.
وسجل الدولار أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.314 دولار، وأعلى مستوى له في 11 شهرًا عند 0.8139 فرنك سويسري، ونزل الدولار ‌الأسترالي لمستوى 0.6890 دولار أمريكي قبيل صدور بيانات الوظائف لشهر مايو، وخسر أكثر من 1.8% منذ بداية الأسبوع.
واستقر الدولار النيوزيلندي، عند 0.5640 دولار أمريكي أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له في سبعة أشهر الذي سجله أمس عند 0.5631 دولار.

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