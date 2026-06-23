الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025

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ارتفع الدولار اليوم إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسة أخرى إلى 101.25 نقطة، وجرى تداول اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1395 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3223 دولار، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بعد ارتفاعه في اليوم السابق.
وهبط الدولار الأسترالي 0.7% إلى 0.6951 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5689 دولار.