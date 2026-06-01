الدولار يستقر وسط ترقب لرفع أسعار الفائدة

استقر الدولار اليوم الاثنين، بعد أن سجل خسارة أسبوعية، إذ تترقب الأسواق إشارات حول توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الين واليورو، عند 99.00 بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي.
وانخفض اليورو 0.08% إلى 1.165 دولار, وتراجع الين 0.08% إلى 159.41 للدولار, وانخفض الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3449 دولار, واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7181 دولار أمريكي, وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.17% إلى 0.5978 دولار.