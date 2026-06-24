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الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا
المواطن - واس

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واصل الدولار ‌المكاسب ليصل اليوم إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا مقابل سلة من العملات الرئيسة، مع سعي المستثمرين إلى الاحتماء من مخاطر موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والاستعداد لرفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، إلى 101.44 وهو أقوى مستوى له منذ ‌13 مايو 2025.
فيما سجل اليورو في أحدث تداول 1.1375 دولار، بالقرب من أدنى مستوى في عام، وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3199 دولار، واستقر الدولار ‌الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر عند 0.6918 دولار أمريكي قبل صدور أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.05% إلى 0.5665 دولار أمريكي مسجلًا مستوى منخفضًا جديدًا له في سبعة أشهر.
وسجل الين في أحدث تداول 161.57 للدولار بعد أن تراجع لفترة وجيزة ​إلى أدنى مستوى له في عامين عند 161.93 في وقت متأخر من يوم الاثنين، مع ​استمرار الدولار في تحقيق مكاسب.

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