الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام والين قرب 160 للدولار

استقر الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أيام، بينما تذبذب الين الياباني بالقرب من مستوى 160 للدولار، وسط تحسن في معنويات الأسواق العالمية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، مستوى 99.66 نقطة.

واستقر الين الياباني عند 160.23 للدولار، متأرجحًا بالقرب من مستوى 160.

كما استقر اليورو عند 1.159 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.3413 دولار.

وفي المقابل، انخفض الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.705 دولار، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير.