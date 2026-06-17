الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:ـ
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 2 / 1 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.