الذهب يتراجع عالميًا بفعل التطورات الجيوسياسية

تراجعت ‌أسعار الذهب اليوم، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 4067.99 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وخسرت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% لتصل إلى 4081.20 دولارًا.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% لتصل إلى 58.49 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1620.15 دولارًا،

وتراجع البلاديوم 0.4% ليصل إلى 1204.25 دولارات.