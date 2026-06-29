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الذهب يتراجع عالميًا بفعل التطورات الجيوسياسية

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
الذهب يتراجع عالميًا بفعل التطورات الجيوسياسية
المواطن- فريق التحرير

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تراجعت ‌أسعار الذهب اليوم، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 4067.99 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وخسرت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% لتصل إلى 4081.20 دولارًا.
وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% لتصل إلى 58.49 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1620.15 دولارًا،

وتراجع البلاديوم 0.4% ليصل إلى 1204.25 دولارات.

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