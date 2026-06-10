الذهب يتراجع 3% جراء القلق بشأن رفع أسعار الفائدة

انخفض الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم، جراء القلق بشأن رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، والتوترات الجيوسياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 4123.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوى ​منذ 23 مارس

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أغسطس 3.3% إلى 4147.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 64.70 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين اثنين ​بالمئة إلى 1692.92 دولارًا بينما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1237.34 دولارًا.