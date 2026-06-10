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الذهب يتراجع 3% جراء القلق بشأن رفع أسعار الفائدة

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الذهب يتراجع 3% جراء القلق بشأن رفع أسعار الفائدة
المواطن- فريق التحرير

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انخفض الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم، جراء القلق بشأن رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، والتوترات الجيوسياسية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 4123.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوى ​منذ 23 مارس
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أغسطس 3.3% إلى 4147.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 64.70 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين اثنين ​بالمئة إلى 1692.92 دولارًا بينما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1237.34 دولارًا.

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