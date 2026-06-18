الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تراجع النفط

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ارتفع الذهب اليوم بأكثر من 1%، جراء تراجع أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق إنهاء الحرب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% ليصل إلى 4322.41 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9% لتصل إلى 4343.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 69.51 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8% إلى 1767.53 دولارًا، وزاد البلاديوم اثنين% إلى 1338.67 دولارًا.