الذهب يرتفع قليلًا وسط انخفاض أسعار النفط

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، في وقت أدى فيه انحسار التوتر في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4340.31 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس سجل أدنى مستوى له منذ 23 مارس في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 4364.90 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 68.56 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1769.83 دولارًا، وزاد البلاديوم 2.9% إلى 1238.66 دولارًا.