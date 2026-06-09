الذهب يرتفع قليلًا وسط انخفاض أسعار النفط

وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون تراجع أسعار الذهب اليوم تصل إلى 48.. رياح وارتفاع درجات الحرارة في الشرقية المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر الأردن تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية “النواب الأمريكي” يستعد لتمويل إجراءات ترامب بشأن الهجرة مسؤولون أمريكيون: مفاوضات إيران أحرزت تقدمًا في نقاط شائكة إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة
ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، في وقت أدى فيه انحسار التوتر في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4340.31 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس سجل أدنى مستوى له منذ 23 مارس في الجلسة السابقة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 4364.90 دولارًا.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 68.56 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1769.83 دولارًا، وزاد البلاديوم 2.9% إلى 1238.66 دولارًا.