الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن جاءت قراءة التضخم في الولايات المتحدة متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، لتهدأ مخاوف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الوشيك لأسعار الفائدة وينخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وبحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية %0.8 إلى 4032.74 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1% لتصل إلى 4047.60 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 58.38 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 إلى 1606.61 دولارات وارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1188.19 دولارًا.