الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع

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صعدت أسعار الذهب اليوم، من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع أسعار النفط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4197.41 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7 بالمئة إلى 4215.90 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 66.10 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1667.97 دولارًا وارتفع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1270.41 دولارًا.