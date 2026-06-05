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الذهب يهبط ويتجه لخسارة أسبوعية

الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
الذهب يهبط ويتجه لخسارة أسبوعية
المواطن - واس

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هبطت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى (4445.51) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (0.7%) إلى (4471.70) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في ​المعاملات الفورية (2%) إلى (72.36) دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين (1%) إلى (1880.40) ​دولارًا، وهبط البلاديوم (1.7%) إلى (1298.49) دولارًا.

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