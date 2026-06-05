الذهب يهبط ويتجه لخسارة أسبوعية

هبطت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى (4445.51) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (0.7%) إلى (4471.70) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في ​المعاملات الفورية (2%) إلى (72.36) دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين (1%) إلى (1880.40) ​دولارًا، وهبط البلاديوم (1.7%) إلى (1298.49) دولارًا.