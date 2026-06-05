رياح شديدة على منطقة تبوك حتى السادسة الفلامنجو والمانجروف.. شراكة طبيعية تصنع الجمال في جازان الذهب يهبط ويتجه لخسارة أسبوعية توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق الشؤون الإسلامية توزع (150) ألف نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة الدولي ولي العهد يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3 مدن وظائف شاغرة في فروع شركة بدائل وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
هبطت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى (4445.51) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (0.7%) إلى (4471.70) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (2%) إلى (72.36) دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين (1%) إلى (1880.40) دولارًا، وهبط البلاديوم (1.7%) إلى (1298.49) دولارًا.