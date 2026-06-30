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الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008
المواطن - واس

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تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع الجيوسياسية وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% ليصل إلى 3956.92 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجلًا خسارة 12.7% منذ بداية الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على ‌التوالي.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.7% ليصل إلى 3969.30 دولارًا.
والمعدن النفيس في طريقه لتسجيل أول انخفاض فصلي له منذ 2024، والأكبر منذ الربع الثاني من 2013.
وفي المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 57.13 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 1.1% ليصل إلى 1557.21 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.4% ليصل إلى 1208.17 دولارات.
والمعادن الثلاثة في طريقها لتسجيل خسائر فصلية وشهرية.

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