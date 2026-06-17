الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر 3 أشهر كأس العالم 2026.. النرويج تتغلب على العراق بأربعة أهداف لهدف الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 ثلاثية ليونيل ميسي تقود الأرجنتين لحصد أول انتصاراتها في مونديال 2026
قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا إن الشركة تتوقع نمواً في الطلب على السفر خلال موسم الصيف الحالي على المستويين الداخلي والدولي، مدعوماً بتحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار حركة الملاحة الجوية، إلى جانب الطلب الموسمي المرتفع على السفر والسياحة.
وأضاف: “نتطلّع إلى موسم صيفي نشط، إذ أن تحسّن البيئة التشغيلية في المنطقة من شأنه أن يدعم حركة السفر ويتيح خيارات أوسع أمام المسافرين نحو الوجهات الداخلية والدولية على حدٍّ سواء.”
وأكد أن طيران ناس مستعد لتلبية الطلب المتوقع من خلال تعزيز السعة المقعدية على عدد من الوجهاته الرئيسية وتشغيل وجهات صيفية جديدة، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر من وإلى المملكة، ويعزز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية ومركز ربط جوي رئيسي، الأمر الذي يدعم نمو قطاع الطيران ويعزز الطلب على السفر خلال الفترة المقبلة