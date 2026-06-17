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الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا إن الشركة تتوقع نمواً في الطلب على السفر خلال موسم الصيف الحالي على المستويين الداخلي والدولي، مدعوماً بتحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار حركة الملاحة الجوية، إلى جانب الطلب الموسمي المرتفع على السفر والسياحة.

وأضاف: “نتطلّع إلى موسم صيفي نشط، إذ أن تحسّن البيئة التشغيلية في المنطقة من شأنه أن يدعم حركة السفر ويتيح خيارات أوسع أمام المسافرين نحو الوجهات الداخلية والدولية على حدٍّ سواء.”

وأكد أن طيران ناس مستعد لتلبية الطلب المتوقع من خلال تعزيز السعة المقعدية على عدد من الوجهاته الرئيسية وتشغيل وجهات صيفية جديدة، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر من وإلى المملكة، ويعزز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية ومركز ربط جوي رئيسي، الأمر الذي يدعم نمو قطاع الطيران ويعزز الطلب على السفر خلال الفترة المقبلة

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