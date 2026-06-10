الرئيس اللبناني: قرار ولي العهد تعبير صادق عن عمق الأخوة بين البلدين

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اعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون عن بالغ امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على قراره باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة.
ورأى رئيس الجمهورية في هذا القرار تعبيراً صادقاً عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيداً لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها، وفقا لوكالة أخبار اليوم اللبنانية.
وأضاف رئيس الجمهورية اللبنانية، أن هذه الخطوة الطيبة ستُسهم إسهاماً ملموساً في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدّرين اللبنانيين.
وأكد عون أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرةً تُعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية المتجذّرة في روابط التاريخ والمصير المشترك.