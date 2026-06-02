الرئيس اللبناني: 3 آلاف قتيل ومليون نازح جراء الحرب

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلاده أسقطت 3 آلاف قتيل ووصل عدد النازحين إلى مليون نازح وآلاف المنازل المهدمة.

الشجاعة في إنهاء الحرب

وأضاف عون، أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة لإنهاء الحرب من خلال التفاوض.

وتابع الرئيس اللبناني، أن الأساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا خيار آخر غير التفاوض.