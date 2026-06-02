Icon

تخصيص مساحة بحي جاكس لمشجعي كأس العالم FIFA 2026 Icon “وِرث” تفتح باب التعلّم لفنون النجارة والأبواب النجدية في القصيم Icon وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك Icon الرئيس اللبناني: 3 آلاف قتيل ومليون نازح جراء الحرب Icon الصحة العالمية تخفض عدد حالات إيبولا المشتبه بها إلى 116 Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك سلمان الملكية Icon مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11015.55 نقطة Icon الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على انخفاض Icon جوازات مطار الملك خالد تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن Icon مخبأة في ألواح ورق مقوى.. ضبط 845,087 قرصًا من الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
أكد أن القوة تتمثل في الشجاعة لإنهاء الحرب

الرئيس اللبناني: 3 آلاف قتيل ومليون نازح جراء الحرب

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٨ مساءً
الرئيس اللبناني: 3 آلاف قتيل ومليون نازح جراء الحرب
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلاده أسقطت 3 آلاف قتيل ووصل عدد النازحين إلى مليون نازح وآلاف المنازل المهدمة.

الشجاعة في إنهاء الحرب

وأضاف عون، أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة لإنهاء الحرب من خلال التفاوض.

وتابع الرئيس اللبناني، أن الأساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا خيار آخر غير التفاوض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد