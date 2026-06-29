الرئيس المصري يعزي الملك سلمان وولي العهد في شهداء حادث طائرة أرامكو

أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وسأل فخامته في منشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.