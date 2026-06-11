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أول ناقل سعودي يشغّل رحلات مباشرة بين المدينتين

الرباط تنضم إلى شبكة وجهات طيران ناس المباشرة من جدة ابتداءً من 4 يوليو

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٩ مساءً
الرباط تنضم إلى شبكة وجهات طيران ناس المباشرة من جدة ابتداءً من 4 يوليو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة تربط بين مدينة جدة والعاصمة المغربية الرباط، ابتداءً من الرابع من شهر يوليو المقبل، ليصبح أول ناقل سعودي يشغّل رحلات مباشرة بين المدينتين، وذلك في إطار تعزيز شبكة رحلات الناقل الوطني وتنمية خيارات السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وسيشغل طيران ناس رحلة مباشرة أسبوعياً تربط بين جدة والرباط، لتنضم العاصمة المغربية إلى رحلات الشركة المباشرة بين جدة والدار البيضاء التي دشّنت في عام 2023 بواقع ثلاث رحلات أسبوعية. ويهدف هذا التوسع إلى تقديم خيارات مرنة للمسافرين وتلبية الطلب على السفر بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية طيران ناس لربط العالم بالمملكة ومواصلة النمو في السوق الأفريقي. كما تساهم هذه الرحلات بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وربط المملكة مع 250 وجهة دولية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل وصول المعتمرين والزوار إلى الحرمين الشريفين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

 

 

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