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الربيعة تتصدّر باكورة موسم بشاير الرطب

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
الربيعة تتصدّر باكورة موسم بشاير الرطب
المواطن - واس

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أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أن أسواق التمور استقبلت كميات كبيرة من أصناف بشاير الرطب المتنوعة، تزامنًا مع بدء موسم حصاده في جميع المناطق.
وأوضح المركز ضمن حملة “بشاير الرطب” التي أطلقها للتعريف بالتقويم الزمني لبشاير المناصيف والرطب، أن رطب الربيعة يُعد من أول الأصناف التي تترقبها أسواق التمور، حيث تبدأ ثماره في النضج مبكرًا وتبدأ من بداية شهر يونيو، ويُعد من باكورة الأصناف.
ويحظى رطب الربيعة بمكانة مميزة لدى المستهلكين؛ لما يمتلكه من خصائص غذائية عالية، وتنتشر زراعته في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
يُشار إلى أن حملة “بشاير الرطب”، تهدف إلى تبشير المستهلكين بمواعيد نزول أصناف الرطب المتنوعة، ومناطق إنتاجها؛ بما يُسهم في تعريفهم بأصناف التمور السعودية، ورفع استهلاكها المحلي، دعمًا للمزارعين، وتعزيزًا لحركة النشاط التجاري في أسواق التمور.

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